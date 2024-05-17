براد بيت متّهم باختلاس الأموال من أنجلينا جولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه براد بيت دعوى قضائية مضادة مقدّمة من الشركة التي تحاول أنجلينا جولي بيع أسهمها في مصنع النبيذ لها، متهمين النجم باختلاس الأموال من “شاتو ميرافال” والتصرّف المخادع.

وتقدّمت شركة “تينوت ديل موندو” بدعوى قضائية ضدّ بيت وشركته، بعدما رفع الأخير دعوى قضائية على الشركة سابقًا، لمنعهم من شراء أسهم زوجته السابقة أنجلينا جولي في مصنع النبيذ الفرنسي “شاتو ميرافال” الذي يتشاركانه، مدّعيًا أنّ الشركة لا تملك الحق في الحصول على أسهم جولي في المصنع.

وفي وثائق المحكمة، تدّعي الشركة أنّ بيت وشركته استخدما “شاتو ميرافال” كـ”محفظة شخصية” وأنفقا الملايين من الأموال لتمويل مشاريعهم الشخصية لسنوات.

ومن المشاريع المذكورة، مشروع حوض سباحة يستخدمه بيت فقط، والذي تدّعي “تينوت” أنّ الممثل أنفق أكثر من مليون دولار على تجديده. وتشمل المشاريع الأخرى استوديو تسجيل وعلامة تجارية لمستحضرات تجميل وغيرها.

وتقول الشركة إنّ بيت (60 عاماً) أبعدهم عن النشاطات التجارية بشكل عام، ويجعل مشاركتهم في مصنع النبيذ أقرب إلى المستحيل، بينما يواصل معركته مع زوجته السابقة في المحكمة.

وتقول الدعوى إنّ براد وشركته “موندو بونغو” اختلسوا أموالاً كان من المفترض أن تكون بشكل شرعي من حقّ “تينوت ديل موندو”، وحرموا الشركة من الأرباح وسداد القروض التي يحق لها الحصول عليها باعتبارها أحد المالكين.

يُشار إلى أنّ براد وجولي يخوضان معارك قانونية دامية حول العقار منذ انهيار علاقتهما في عام 2016.