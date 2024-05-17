فريق كايروكي ومروان بابلو يجتمعان في حفل غنائي .. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد كل من فريق كايروكي والمطرب مروان بابلو، مساء اليوم، الجمعة، لاحياء حفلا غنائيًا بالجامعة الأمريكية.

ومن المقرر أن يقدم فريق كايروكي والمطرب مروان بابلو، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياتهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

إقرأ أيضًا .. الساقية تستقبل حفل إنشاد ديني على مسرحها.. الليلة





معلومات عن فريق كايروكي

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003 وهي الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد (غناء وغيتار)، شريف هواري (غيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ).

حققت الفرقة نجاح كبير منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدًا بعد أغنية "صوت الحرية" التي يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة أو أغنية الحرية" لأن تم عرضها قبل يوم واحد من تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وما يميز الأغنية أيضا أن تم تصويرها في ميدان التحرير وظهر فيها الثوار يرددون كلمات الأغنية مما أعطى الأغنية مصداقية وأوحى بأنها من صنع الثوار أنفسهم، تتميز أغانيهم بالكلمات التي تعبر عن واقع شباب مصر وتدعوه للتفكير والتغيير.

معلومات عن المطرب مروان بابلو

بدأ مروان بابلو في تأليف الموسيقى لأول مرة في عام 2015، وكان معروفًا بلقب "داما" في ذلك الوقت وفي مرحلة ما، قرر أن يختفي ويعيد اكتشاف نفسه، لكنه عاد في أواخر عام 2017 بأغنية "Al Gholaf X Ozoris" تحت اسم "مروان بابلو" في إشارة إلى كل من بابلو إسكوبار وبابلو بيكاسو.

لطالما كانت القاهرة مدينة الموسيقيين الصاعدين، لكن مروان بابلو كان يحاول تغيير ذلك بالترويج لموسيقى التراب في مسقط رأسه بالإسكندرية.

ولهذه الغاية، صعد بابلو إلى الشهرة في عام 2018، حيث قام ببطولة الفيلم الوثائقي «رابكة» وأطلق أولى أغنياته "سندباد، أبو مكة، فولكلور".