"DMC" تحتفي بعيد ميلاد عادل إمام وتنشر شهادات نجوم تعاونوا معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفي قناة DMC بعيد ميلاد زعيم الفن العربي النجم الكبير عادل إمام، والذي يوافق اليوم 17 مايو، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يضم لقطات من أشهر أعماله الفنية، وشهادات سابقة قالها نجوم تعاونوا معه.

وعلق المسؤول على الصفحة، بجملة قالها الفنان أحمد راتب عن عادل: "السد المنيع في سبيل استمرار مهنتنا".. وأضاف "إشادات من كبار فناني مصر.. عادل إمام تاريخ كبير من الأعمال الفنية القيمة".

وضمت الشهادات كلام الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس عن عادل إمام، قائلا "تلميذي البكر، اشتغل معايا دسوقي بيه سكرتير المحامي واشتغل وكون نفسه لحد ما بقى ستار".

وقال الفنان محمد صبحي "عادل إمام هو النجم الأوحد والأول في مصر، الهرم الرابع في مصر"، وتحدث عنه صديقه النجم الراحل سعيد صالح: "فنان من ساسه لراسي، هتعشقي العمل معه، بني آدم جميل يعشق شغله وفنه"، النجمة يسرا قالت "عشان اتكلم عن أستاذ عادل ممكن اتكلم سنين، أنا مش بس مؤمنة بيه كفنان لا هو إنسان".

وقال الفنان الراحل أحمد راتب "عادل إمام هو السيد المنيع اللي واقف في سبيل استمرار مهنتنا"، وأضاف الفنان أحمد آدم "تاريخه معودش الناس إنه بيقدم أفلام كوميدية بس، لأ متنسالوش الإرهاب والكباب والمنسي وكراكون في الشارع".

ورأى الفنان الراحل عزت أبو عوف أن عادل إمام لا يُقارن به أحد مهما كان، ووصف الفنان شريف منير "الزعيم" بأنه فخر لكل المصريين والفن المصري والعربي بشكل عام، وقال الفنان محمد رمضان "أستاذ عادل إمام في مكان تاني خالص، تاريخ عظيم وصعب تحقيقه".

أما الفنانة لبلبة والتي تعاونت معه في أكثر من عمل فني، فقالت "عينين الأستاذ عادل تضحكك وتبكيك"، واختتم صوت الفنانة إسعاد يونس الفيديو، قائلة "الحبيب صديق العمر والأستاذ اللي اتعملنا منه كتير، كل سنة وانت طيب، مصر سعيدة بيك واحنا سعداء بيك جدا".

ويحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ84 إذ أنه من مواليد 17 مايو عام 1940، قدم أعمالا ناجحة سينمائية وتليفزيونية ومسرحية.

من أشهر أعمال "الزعيم" السينمائية: "الإرهاب والكباب، شمس الزناتي، الإرهابي، حتى لا يطير الدخان، كراكون في الشارع، الحريف، طيور الظلام، زهايمر، زوج تحت الطلب، جزيرة الشيطان، الأفوكاتو، المنسي، اللعب مع الكبار، المشبوه، حب في الزنزانة، رسالة إلى الوالي".