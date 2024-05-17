سيلين ديون تنهار باكيةً في حفلٍ غنائي.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال النجمة الكندية، سيلين ديون، تعيش معركتها الخاصة مع متلازمة «الشخص المتيبس»، على طريقتها الخاصة، من خلال عدم الرضوخ للمرض، وإظهار أن لديها روحاً لا تُقهر، وأنها قادرة على الانغماس في اللحظة.

وشوهدت النجمة، البالغة من العمر 56 عاماً، مؤخراً، وهي تبكي، وتمسح الدموع من عينيها، أثناء رقصها في المدرجات خلال حفل لفرقة «رولينغ ستونز» في لاس فيغاس، حيث مرت بلحظةٍ عاطفية؛ عندما سمعت أغنية «Paint It Black»، التي تؤديها الفرقة الشهيرة.

كما بدت سيرين متأثرة بشكلٍ واضحٍ، في نهاية الحفل، لا سيما أن الفرقة اختتمت الليلة بأغنية «لا أستطيع الحصول.. لا»، التي تقول كلماتها: «لا أستطيع الحصول على الرضا، لأنني أحاول وأحاول وأحاول وأحاول»، والتي ربما ذكرتها بمحاولاتها الحالية للعودة إلى الغناء، وهزيمة المرض، وعدم قدرتها في الوقت نفسه على الرضا بالابتعاد عن المسرح.

وكعادتها، بدت المغنية الشهيرة أنيقةً جداً، حيث كانت ترتدي فستاناً طويل الكمين من الجلد الأحمر، بينما كان شعرها الأشقر منسدلاً إلى الخلف على شكل ذيل حصان.

واعتمدت سيلين مكياجاً بسيطاً، سمح لجمالها الطبيعي بالتألق، فكانت مثالاً لتلك المرأة الخمسينية صاحبة الأناقة الخالدة، التي لا يهزمها أي شيء.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي بدت فيه سيلين متأثرةً بشكلٍ كبير بنجم الفرقة كيث ريتشاردز، البالغ من العمر 80 عاماً، مشيدين بوجهها الجميل، ومظهرها الرائع.

تأتي هذه النزهة العامة بعد ظهور سيلين المفاجئ في حفل توزيع جوائز «غرامي» لعام 2024 خلال فبراير، حيث قدمت إلى تايلور سويفت جائزة «ألبوم العام».

وأطلت وقتها مرتديةً معطفاً من توقيع دار الأزياء الفاخرة «فالنتينو»، باللون الأصفر الخردلي، فوق ثوبها، مشيرةً إلى أن هذا الأسلوب من اللباس جعلها تشعر بتحسن للحظة؛ عندما أمسكت بالمعطف، حيث أحست بأنها قادرة على مواكبة الموضة بجرأة، مبينةً أنها قبل الحفل، سألت نفسها: «هل يمكنني المشي على خشبة المسرح، مرتديةً معطفاً؟»، وأجابت بأنه يمكن للمرء أن يفعل ما يريد في الموضة، ويقضي وقتاً ممتعاً.

ووصفت سيلين «ليلة غرامي» بأنها مثيرة للأعصاب، إلا أنها شرف كبير، مليء بالسحر والإثارة، حيث رأت المعجبين، والجماهير، وشاهدت عرض الأعمال عبر المسرح.

وبينما تواصل سيلين التغلب على تحدياتها الصحية بأناقة، فإنها تظل مصدرًا للإلهام، ففي مقابلةٍ صحافية، شاركت النجمة رؤى حول روتينها الصارم لإدارة حالتها الصحية، الذي يتضمن: العلاج الرياضي، والجسدي، والصوتي، لمدة خمسة أيام في الأسبوع.