خاص وبالفيديو - سيرج مجدلاني وأندي خولي يطمحان للعمل مع هذه الأسماء الفنية

ميرنا وليد - بيروت - يتعاون المخرجان سيرج مجدلاني وأندي خولي سوياً في إخراج أعمال فنية، وقد قدما مؤخراً كليب أول أغنية للفنانة زينة مكي بعنوان "قبل ما تروح" وهي أغنية كلمات وألحان دانيال سعد.
وأجرى موقع "الفن" لقاء مع المخرجين اللبنانين سيرج مجدلاني والمخرج الإبداعي أندي خولي، حيث تحدثا عن نوع الموسيقى الذي يتمنيان أن يخرجا كليب يتضمنه، كما تحدثا عن طريقة تعاملهما مع الأغنيات والفنانين في إخراج الكليبات، وكشفا عن الفنانين الذين يطمحان للعمل معهم بينهم أسماء عالمية شهيرة.
تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:
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