محسن أحمد يروي قصة اصابته في "زهايمر" وظلمه لأبنائه

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مدير التصوير محسن أحمد، إنه يعتبر أن قراره بتأخير الزواج كان ظلما لأبنائه.

وتابع "محسن" في لقاء له مع الإعلامية إيمان أبو طالب في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة: "تأخير الزواج نتيجة حبي للعمل هو ظلم لأولادي، والسن المثالي للزواج فور التخرج من الكلية".

وأوضح: "بعتذر لأبنائي مصطفى وليلى إن معملتش ده".

وفي الحلقة، وجهت ليلى محسن رسالة لوالدها، قالت فيها، إنها فخورة أنها ابنة أهم مدير تصوير في تاريخ مصر.

كما وجه مصطفى محسن رسالة لوالده: "أنت بالنسبالي أحسن أب في العالم".

وكشف محسن أحمد كواليس حالته الصحية قائلا: "أصبت أثناء تصوير زهايمر بنوبة قلبية وعدت لممارسة العمل وبعدها أصبت بجلطة في المخ".

وتابع: "الطبيب الخاص بي جاء إلى مصر، وطلب مقابلتي ونصحني بالذهاب إلى العمل لأنه يعرف حبي له".

وأضاف: "عدت للعمل وشاركت في فيلم ٢ شارع طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد علي".

يذاع برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساءا.