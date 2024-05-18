كريم محمود عبدالعزيز متهم بإهانة الفلاحين.. ورد حاسم من النقيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان كريم محمود عبد العزيز، لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما اتُهم بإهانة الفلاحين، حيث وصف أبناءهم بأنهم عبيد، خلال مشهد في مسلسله الكوميدي “البيت بيتي” الذي يُعرض الجزء الثاني منه هذه الأيام.

لم يقبل أبناء الفلاحين هذا التشبيه، الذي يُعدّ إهانة لهم، وطالبوا بوقف عرض المسلسل، وخروج صنّاعه لتقديم اعتذار رسمي عمّا بدر من الممثل المصري في حقهم، مهدّدين بتصعيد الأزمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقيب الفلاحين في مصر حسين أبو صدام، أعرب في تصريحات صحفية عن غضبه من هذا المشهد، مؤكّداً أنه جاء الوقت لتغيير الصورة النمطية عن الفلاح المصري في السينما والدراما، موضحاً أنها بعيدة تماماً من الواقع، وتعدّ من بين جرائم التنمّر التي يعاقب عليها القانون المصري.

وكشف أيضاً، عن ضرورة توعية المواطنين بأهمية وظيفة الفلاح ودوره في المجتمع، فلولاه لمات هؤلاء المشاهير الذين يسخرون منه عبر أعمالهم الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن من يقرأ تاريخ مصر جيداً سيكتشف أن غالبية العلماء والمثقفين والرؤساء كانت أصولهم من القرى، حيث تمتلئ بالكوادر في شتى المجالات.

نقيب فلاحي مصر، أوضح أنه حتى الوقت الحالي لم يجد أي ردّ فعل من نقابة الممثلين أو صنّاع العمل، لتقديم اعتذار عمّا بدر منهم، لذلك سيعقد اجتماعاً مع مجلس إدارة النقابة لتحديد موقفهم من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

“البيت بيتي” يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، إخراج خالد مرعي.

وتدور قصته حول شخص يُجبر على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرّضه للمغامرات المرعبة.