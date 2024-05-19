صابرين تفاجئ الجميع وتكشف عن زواجها من منتج لبناني

في مفاجأة سعيدة للجمهور، كشفت الفنانة المصرية صابرين عن زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح. وذلك بعد ظهورهما معًا في حفل زفاف الفنانة ريم سامي.

وأوضحت صابرين أن الزواج تم منذ ستة أشهر، لكنه ظل سرًا بين العائلة والأصدقاء المقربين. وتحدثت عن قصة الحب التي بدأت منذ ثلاثين عامًا، حيث أنتج لها عامر أفلاما مثل “أنا والعذاب وهواك” و”لست قاتلا”.

وأكدت صابرين أن أبنائها لم يعترضوا على الزواج، بل رحبوا بالفكرة، وكذلك وافق أبناء عامر، مما ساعد على إتمام الزواج بسهولة ودون مشكلات.