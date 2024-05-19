رقصة رومانسية بين سامح يسري وابنته من حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت حفل زفاف "ليلى" ابنة الفنان سامح يسري وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور نجوم الفن والإعلام.

وظهر "سامح" وهو متجه نحو ابنته وشاركها رقصة رومانسية وسط تأثره دخولها عش الزوجية وسط تصفيق حار من المتواجدين.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور وتهنئة "سامح" منهم الإعلامية بوسي شلبي وقامت بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" من كواليس حفل الزفاف.

سامح يسري ممثل ومطرب مصري ولد في الإسكندرية من أصل بورسعيدي، بدأ حياته في مجال الرياضة ثم انتقل مع أبيه إلى بورسعيد، وانضم للنادي المصري البورسعيدي، ثم التحق بعدها بكلية الآثار جامعة الإسكندرية، ومارس الغناء إلى جانب هوايته في لعب كرة القدم، ثم استقر بعد ذلك على الغناء، اكتشفه الملحن الاسكندراني حمد رؤوف واتجه بعدها إلى القاهرة، وطرح عدة ألبومات غنائية كان أشهرها "طاير" عام 1995، و"الحكاية" عام 1967، كما شارك كممثل بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية والمسرحية وكان آخرها فيلم "إخناتون في مراكش" عام 2019.

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