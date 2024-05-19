وزيرة الثقافة في عزاء والدة محمد عدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على حضور عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية الذي أقيم مساء السبت في مسجد حسين صدقي بالمعادي وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وظهرت "نيفين الكيلاني" وهي تواسي الفنان محمد عدوية في وفاة والدته.

وجاء بين أبرز حضور عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية، الفنانة فيفي عبده، الفنان أشرف زكي، الفنان محمد محيي، الفنان منير مكرم، الفنان مصطفى كامل الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

وشيع جثمان زوجة الفنان أحمد عدوية من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر الأسرة يوم الخميس الماضي.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان محمد عدوية نجل الراحلة، عبر موقع فيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان أحمد عدوية ووالدة الفنان محمد عدوية، واليوم الدفنة بعد صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم السبت في مسجد حسين صدقي بالمعادي".