خاص بالفيديو- حسام جنيد: "صرنا بزمن الأعداء أكتر من الأصحاب وهذا ما أتذكره عن حياتي قبل الشهرة"

ميرنا وليد - بيروت - تميّز الفنان السوري حسام جنيد بفنه وحضوره، اذ دائما ما يختار اعمال فنية يترك من خلالها بصمة على الساحة الفنية، فنلاحظ ملايين المشاهدات على اغانيه عبر يوتيوب، نذكر منها: "يا ريتني عسكري، فوتي بعلاقة، صفر نفسيتي، سكة حلب، أنا ما بنجرح"، ومؤخرا طرح "فخامة الإسم".



موقع "الفن" التقى بـ حسام جنيد وأجرينا معه لقاء شيّق تحدثنا فيه عن اعماله المقبلة، تعليقه على اشاعة وفاته، من الأكثر في حياته الأعداء أم الأصدقاء ؟ الى جانب الحديث قليلا عن ما يتذكره من حياته قبل الشهرة.

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