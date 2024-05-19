بالصور| تكريم سلمى أبو ضيف من مبادرة "المرأة في السينما" ضمن فعاليات مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تلقت النجمة سلمى أبو ضيف تكريماً خاصاً من مبادرة "المرأة في السينما" التي أقيمت على هامش الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، ونظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومجلة فانتي فير- أوروبا.

المبادرة شهدت تكريم ست نساء من المواهب المؤثرة حول العالم، من ضمنهن الفنانة سلمى أبو ضيف ومعها كاتبة السيناريو والمخرجة راماتا تولاي سي، والممثلة السعودية أضوى فهد، والممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران، والممثلة الهندية كيارا أدفاني.

كما شاركت سلمى خلال مهرجان كان في ندوة خاصه عن موضوع "المرأة في السينما" وتحدثت خلال الندوة عن التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة في السينما وفرص المتوفرة للنساء في الصناعة وعن تجربتها الأخيرة وهي مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي عرض في رمضان 2024 ونجاحه الكبير، وعن بدايتها بفيلم الشيخ جاكسون .

وكان أحدث أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل إلا الطلاق الذي شاركت فيه كضيفة شرف، وهو من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني، والعمل من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة.

وشاركت سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وضم عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.