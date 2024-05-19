تفاصيل عرض "انتحار معلن" بمهرجان آرانيا الدولي للمسرح

ياسر رشاد - القاهرة - يقام العرض المسرحي المصري "انتحار معلن" للمخرج مازن الغرباوي، ضمن فعاليات مهرجان آرانيا الدولي للمسرح، في بكين، بدولة الصين، ويرفع المهرجان شعار "العادي والاستثنائي".

أبطال مسرحية انتحار معلن

"انتحار معلن" تأليف د. سامي الجمعان، وإخراج الفنان مازن الغرباوي، وإنتاج رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك ATPA، و يقدم العرض للجمهور الصيني للمرة الأولى، ضمن فئة العروض المميزة.

تفاصيل مهرجان آرانيا الدولي للمسرح

وينطلق مهرجان آرانيا الدولي للمسرح، في الصين، خلال الفترة من 20 وحتى 30 يونيو المقبل، بمشاركة 29 عرضا مسرحيا، من 17 دولة.

ويشار إلى ان لأول مرة سيتم دعوة 9 مديرين فنيين من مهرجانات مسرحية لثماني دول، هي، فرنسا، النمسا، اليابان، استراليا، اليونان، مصر، بولندا، كولومبيا، وذلك لتقديم أعمالهم المسرحية إلى الصين.

ومن المقرر أن يفتتح مهرجان آرانيا الدولي للمسرح، دورته بعرض للمخرجة كونستانزا ماكراس، وإلى جانب ذلك، سيتم عرض عدد من الأعمال المسرحية الصينية، ومنها عرض للمخرج جون فنغ من الرواية الشعبية "أزهار" للكاتب جين يوتشنغ، وسيقوم المخرج تشين مينغهاو بتقديم عرض عن جاليليو.

ويستضيف المهرجان رؤساء مهرجانات مسرحية دولية، يقدمون عروضا مسرحية، أبرزها : "رئيس مهرجان أفينيون في فرنسا، ومهرجان ملبورن فرينج في أستراليا، ومهرجان المسرح العالمي في شيزوكا في اليابان، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح للشبابي في مصر، متمثلا في الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس المهرجان، والدكتورة انجي البستاوي، مدير عام المهرجان".