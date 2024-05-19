بالفيديو: شهد ليو توضح مدى تأثير عملية التكميم على حالتها النفسية

شاركت مشهورة تيك توك شهد ليو مع متابعيها تجربتها الشخصية حول تأثير عملية التكميم على حالتها النفسية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها.

وكشفت ليو عن أنها واجهت صعوبات نفسية بعد إجراء عملية التكميم، تمثلت في الشعور بالإنهيار النفسي والبكاء المستمر.

وأشارت إلى أنها واجهت هذه المشاعر بسبب التغييرات الجسدية التي مرّت بها بعد العملية، والتأثير على نمط حياتها.

وأكدت ليو على أهمية تذكر الهدف الذي دفعها لإجراء العملية، وهو الوصول إلى الوزن المثالي، مما ساعدها على التغلب على هذه المشاعر الصعبة.

ونصحت ليو متابعيها الذين يفكرون في إجراء عملية التكميم بالتأهب النفسي لهذه التغييرات، وأنهم قد يواجهون صعوبات نفسية بعد العملية، لكنها أكدت على إمكانية تجاوزها بالعقل الإيجابي.

وشددت ليو على أنها لا تنصح باللجوء للعلاج النفسي كحل لهذه المشاعر، معتقدةً أن العقل قادر على تجاوزها بمفرده.

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