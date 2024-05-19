حسام لطفي لـ"الخليج 365": تقديم نانسي عجرم أغنية فريد الأطرش غير قانوني لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الخبير القانوني حسام لطفي، تفاصيل جديدة عن تورط النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في إعادة تقديمها أغنية الموسيقار فريد الأطرش "أنا وانت ولا حد تالتنا"، ضمن حملة الدعاية لإحدى شركات الآيس كريم.

الخبير القانوني حسام لطفي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "هناك نقاط غائبة حول أزمة التعدي على أغنية الموسيقار الراحل، منها إذا افترضنا أن شركة المنتج محسن جابر، هي الشركة المنتجة للأغنية، لا تملك حق التدخل لمنح التصريح بإعادة استغلالها".

وأضاف: "حتى في حالة استخدام التسجيل الصوتي للأغنية في الإعلان، القوانين تلزم بالحصول على الموافقة الأدبية من المؤلف والملحن، أو ورثتهم، على التوظيف بالإعلان، ثم تأتي الخطوة التالية المكملة، وهي موافقة جمعية المؤلفين والملحنين، على إعادة النشر، وهذا لم يحدث مع (أنا وانت ولا حد تالتنا)، للموسيقار فريد الأطرش".

وردا على تأكيد نجل الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، في تصريح لـ"الخليج 365"، عن قانونية استغلال الأغنية، التي كتب والده كلماتها، خاصة بعد موافقته بصفته الوريث، بالتضامن مع شركة المنتج محسن جابر، علق القانوني حسام لطفي: "نحن أمام مصنف حقوقه مشتركة، بين المؤلف وهو الشاعر مرسي جميل عزيز، والملحن الموسيقار فريد الأطرش، وبالتالي لا يملك نجل الشاعر، هذا الحق وحده، و أضف إلى ذلك أنه لا يملك إلا التصريح أو التنازل عن الحق الأدبي فقط، أما الحق المالي، هو مملوك بالفعل لجمعية المؤلفين والملحنين، بتفويض من الشاعر الراحل نفسه، بحكم عضويته" وبالتالي يجب الحصول علي موافقة الجمعية أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقي (ساسم).

الخبير القانوني حسام لطفي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365 "، أعلن رفض فيصل فؤاد الأطرش، وهو الوريث الوحيد للموسيقار فريد الأطرش، التعدي الذي تم على الأغنية، دون الحصول على التصريح اللازم قانونا من جمعية المؤلفين والملحنين، أو الجمعية المدنية لحقوق المؤلفين والملحنين، وأكد التحرك قانونا لمواجهة التعدي.

النجمة نانسي عجرم، شاركت بالغناء في حملة دعاية لشركة لمنتجات الآيس كريم، وقدمت مقاطع من الأغنية الشهيرة للموسيقار الراحل فريد الأطرش، "أنا وانت ولا حد تالتنا".

مصدر من جمعية المؤلفين والملحنين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ما حدث تعدي صارخ على كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، ووضع ألحانها وغناها الموسيقار فريد الأطرش".

وتابع: "لم يتم التصريح أو الموافقة من الجمعية، لصناع هذا الإعلان، لاستغلال الأغنية، وعدم حصولهم على الإذن، يعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، ويستوجب المساءلة القانونية".

أغنية "أنا وانت ولا حد تالتنا"، قدمها الموسيقار الراحل فريد الأطرش، بمشاركة النجمة الراحلة هند رستم، في فيلم "الخروج من الجنة"، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز.