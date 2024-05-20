أحمد سعد عن تركي آل الشيخ: "أبو ناصر راجل جدع وبيحب الخير للجميع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد سعد، رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بعد حضوره مباراة بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، التي أقيمت بين أوليكسندر أوزيك، وتايسون فيوري، في الرياض.

ونشر "سعد" صورة تجمعه بـ تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وكتب: "بجد أنا بحب أبو ناصر جدًا، راجل جدع وشهم وبيحب الخير للجميع.. أنا بجد استمتعت جدا بالحضور ".

يذكر أن الملاكم أوليكسندر أوزيك، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل، بعد فوزه على الملاكم تايسون فيوري، في النزال التاريخي، الذي أقيم في الرياض، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

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