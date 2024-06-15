هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة للغاية.. والجرأة عنوانها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة التركية هاندا أرتشيل أنظار المتابعين بإطلالتها الأخيرة من ميلانو، حيث مزت بين الجرأة والأناقة بطريقة فخمة للغاية.



وقد أطلت هاندا بفستان من اللونين البيج والبني الممزوجة بأسلوب مميز، من دون أكمام وبقصة مميزة، وفتحة طويلة كشفت عن إحدى الساقين.

ونسقت معه مجموعة مجوهرات باللون الأخضر أضافت للإطلالة رونقاً خاصاً، وحذاء صيفي بالكعب العالي.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هاندا كعادتها تسرحة الشعر المنسدل، وطبقت ماكياج بني يليق بجمالها.

وكان قد تداول ناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو للممثلة التركية هاندا أرتشيل على المسرح خلال حفل توزيع جوائز "ELLe Style" 2024.

وتعرضت هاندا في مقطع الفيديو لموقت محرج، أثناء محاولتها الصعود على خشبة المسرح، وذلك لاستلام جائزتها، إذ أعاق فستانها الطويل قدرتها على السير، ما دفع أحد مقدمي الحفل لمساعدتها على صعود السلالم.