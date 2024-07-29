شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد لزوجها فى عيد زواجهما: خير من أحببت وخير الحياة بأكملها والان مع تفاصيل الخبر

تغزلت الفنانة هاجر أحمد في زوجها أحمد الحداد، خلال احتفالها بعيد زواجهما الثالث، حيث نشرت صورًا رومانسية تجمعها بزوجها معلقة عليها: "خير من أحببت وخير من سأحب وخير الحياة بأكملها"، مضيفة: "ثلاث سنوات معًا ومدى الحياة، الذكرى السنوية الثالثة سعيدة حبي، عيد زواجنا الثالث حبيبي، دائمًا وأبدًا فخورة بك مكاني الآمن".

يذكر أن هاجر أحمد يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم أهل الكهف الذى إنطلق فى موسم عيد الأضحى 2024، وتحدثت هاجر عن مشاركتها فى الفيلم خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 وقالت: سعيدة لأننا أصبحنا نقدم هذه النوعية من الأفلام وهذه تجربة أتشرف بها وأتمني أن يكون هناك العديد من هذه النوعية من الأفلام خلال الفترة القادمة.

وتابعت هاجر أحمد: أقدم في الفيلم دور روز وهي قديسة آمنت مع الفرسان ولها عدة أحداث مهمة في الفيلم أتمنى أن تنال إعجابكم، ورواية أهل الكهف هي رواية قريبة منا ونحبها ونعتبرها إلهام لنا.

وعن مشاهد الفيلم قالت هاجر أحمد: كل المشاهد صعبة، وكي يخرج الفيلم بهذا الشكل كان أمرا صعبا، وقمنا بالتصوير في مواقع مختلفة، ولوكيشن الكهف كان صعب حيث كان أسفل الأرض بثلاث كيلو مترات.

فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.



