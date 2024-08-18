شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين: مهرجان القلعة من أجمل الحفلات بمشوارنا والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان امير صلاح الدين أحد أعضاء فريق بلاك تيما بحفل مهرجان القلعة أنه يعتبر حفل القلعة من أجمل الحفلات في مشوارهم الغنائي، خصوصا أنهم مرتبطون بجمهور القلعة، ووجه الشكر لوزارة الثقافة.

وشارك الفنان احمد الرافعي مع فريق بلاك تيما في حفلهم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وغنى معهم أخبار أهرام جمهورية.

وبدأ حفل فريق بلاك تيما حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بأغنية بحار وسط تفاعل كبير من الجمهور.



امير صلاح الدين

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 يشمل عروضا لكل من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية، بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج ، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما تشمل فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.