تفاصيل الحالة الصحية للفنانين صبرى عبد المنعم ومحمد التاجى

القاهرة - سامية سيد - مازالت الحالة الصحية للفنانان محمد التاجى و صبرى عبد المنعم غير مستقرة حيث يتعرض كل منهما الى وعكات صحية متكررة كل فترة تتسبب في دخولهما المستشفى وتلقى العلاج، وكان قد كشف الفنان محمد التاجي مؤخراً أن سبب دخوله المستشفى أكثر من مرة بشكل مفاجئ، هو معاناته من مرض يسمى "رفرفة أذينية" في القلب، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية واحتياجه إلى إجراء تدخل جراحي عاجل.

أما الفنان صبرى عبد المنعم قد تعرض لأزمة صحية لاكثر من مرة وادت مؤخرا الى نقله الى المستشفى وقالت زوجته في أحد البرامج أنه يعانى من مشكلات في الرئة، ومع ارتفاع درجات الحرارة يتأثر التنفس ومازال يتلقى الكورس العلاج المحدد له كما امره الاطباء بالراحة الى ان يستعيد عافيته بالكامل

يذكر أ ن الفنان القدير صبرى عبد المنعم شارك فى الماراثون الرمضانى الأخير بمسلسل " بيت الرفاعى " بطولة أمير كرارة وجسد الفنان صبرى عبد المنعم في مسلسل "بيت الرفاعي" شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.