حمو بيكا يعلن وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثى عبر فيس بوك

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمو بيكا مطرب المهرجانات عن وفاة ابن المطرب إسماعيل الليثى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، حيث كتب معلقًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يارب ويصبر أهلك يارب.

ووجه الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية خلال المؤتمر الصحفى للمطرب حمو بيكا، كلمة، نظرًا لما يفعله من سخرية على السوشيال ميديا قائلاً: "حمو بيكا لو استخف دمه فى أى شىء علشان يعمل شوية تريند هيقعد فى البيت".

وأضاف أن مطربى المهرجانات كانوا مسيطرين بشكل كبير على الساحة الغنائية، ولكنى حاولت عند توليتى منصب النقيب العمل على تقليل هذه الظاهرة



