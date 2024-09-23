بسبب مكالمة من محمد صبحي.. كريم الحسيني يتراجع عن الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تراجع الفنان كريم الحسيني، عن قرار اعتزاله الفن، بسبب قلة فرص العمل في الوسط الفني.

وكتب كريم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وبعد مُكالمة الأستاذ القدوة محمد صبحى ليا.. اللي ريحت قلبي وطمنتني، هنزل النهارده بإذن الله أعمل أحلى ليلة عرض.. بحبك يا أستاذي وقدوتي".

وكان كريم الحسيني أعلن اعتزاله التمثيل، بسبب قلة فرص العمل، وأنه قرر بيع سيارته، والسفر إلى أمريكا لإيجاد فرصة عمل، حتى لو اضطره الأمر لمسح الأحذية وغسل الصحون وبيع الجرائد، بحسب ما نشر على حسابه بموقع "فيسبوك".

جدير بالذكر أن آخر أعمال كريم الحسيني مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبدالعزيز وفتوح أحمد وهدى الإتربي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

