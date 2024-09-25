منى زكي تعلّق على مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس للمرّة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للعام الثاني على التوالي، تشارك النجمة منى زكي في أسبوع الموضة في باريس، بصفتها سفيرةً للعلامة التجارية “لوريال”، وظهرت منى في العرض وهي ترتدي فستاناً ذهبياً بالكامل وتضع مكياجاً بسيطاً وتترك شعرها المتموّج ينسدل على كتفيها.

ونشرت منى زكي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً كشفت من خلاله عن تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أسبوع الموضة، حيث ظهرت في الفيديو وهي تتجول في باريس بإطلالة كاجوال، وتقول: “أنا لسّة واصلة باريس علشان أحضر ديفيليه مع “لوريال”، وأنا سعيدة فعلاً. شكراً لذلك”.

يُذكر أن منى زكي تعيش حالة من السعادة بعدما اختارت نقابة السينمائيين المصرية فيلمها “رحلة 404” ليمثّل مصر في الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، ويشاركها في بطولته عدد كبير من ضيوف الشرف بينهم: محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، وسماء إبراهيم، ونورا شعيشع…، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وتدور أحداثه حول “غادة” التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكّة المكرّمة لأداء فريضة الحج، فتلجأ الى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج، أم تسير حياتها الى الأسوأ بعد استعانتها بأصدقاء الماضي؟