شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ ضيف شرف مسلسل 6 شهور مع نور النبوى على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمود حافظ كضيف شرف في مسلسل 6 شهور أولى بطولات الفنان الشاب نور النبوى، والمقرر عرضه على منصة watch it، من إخراج مصطفى سولى، وإنتاج اروما استديوز، حيث أن العمل مكون من 10 حلقات، وكل حلقة يظهر ضيف شرف خلال احداث المسلسل .

ويشارك فى بطولة مسلسل 6 شهور بجانب نور النبوى، نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.

وقدم نور النبوي فى رمضان الماضي مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفى السينما يصور حاليا نور النبوى فيلم الحريفة 2 بطولة أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.

يشار إلى أن أخر أعمال محمود حافظ مسلسل عمر افندى، بطلة النجم أحمد حاتم، وشارك في بطولة العمل رانيا يوسف، محمد رضوان، اية سماحة، واخرون، إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، تأليف مصطفى حمدى .