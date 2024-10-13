انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد لـ برنامج "واحد من الناس" الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يعود برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي، في انطلاقة جديدة عبر شاشة قناة الحياة، ويذاع اليوم الأحد وغدٍ الإثنين في العاشرة مساءً، في ثوبه الجديد، ويجوب البرنامج القرى والمحافظات لتحقيق أحلام البسطاء وتقديم العديد من المبادرات خلال الحلقات الجديدة لبرنامج.

ويستمر البرنامج في دعم الأهالي في العديد من محافظات الجمهورية وتحقيق أحلامهم وتلبية رغباتهم، والعديد من المشروعات المتوسطة للأسر المصرية.

وفي حلقة اليوم الأحد، يتناول البرنامج حالة الطفل يوسف (ضمور عضلات شوكي) وهو يحتاج حقنة بمبلغ كبير ووالده لديه ٧ من الأبناء أخواته المتوفيين بجانب أولاده الإثنين (نموذج للوفاء)، والطفل العبقري إياد (عبقري في المعلومات العامة)".

حسن فؤاد ضيف عمرو الليثي

وفي حلقة يوم الإثنين، سيتم استضافة الفنان حسن فؤاد وزوجته، يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء الأحد والإثنين من كل أسبوع على قناة "الحياة".