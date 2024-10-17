دار الأوبرا السُّلطانية تحتفل بيوم المرأة العُمانية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - تحتفل دار الأوبرا السُّلطانية مسقط بيوم المرأة العُمانية الذي يصادف اليوم الخميس 17 أكتوبر، بفقرات موسيقيّة تقدّمها عازفات الأوركسترا السيمفونية السُّلطانية العُمانية، بمشاركة الأوركسترا النسائية “النور والأمل”، وعازفة البيانو “نور عيادي”.

وتشارك الدار سنويًّا في الاحتفاء الوطني بهذا اليوم، في حفل موسيقي يتوّج إنجازات المرأة العُمانية في عدة مجالات منها الموسيقى، والفن، والمجتمع، تكريمًا لها، واعتزازًا بمساهماتها الفعّالة في تنمية المجتمع، وتعريفًا بدورها الحيوي في الحفاظ على التراث العُماني في الفنون الشعبيّة، والموسيقى، والغناء.

ويشمل برنامج الحفل الذي أعدّته دار الأوبرا السُّلطانية مسقط بهذه المناسبة في موسمها الجديد 2024م – 2025م فقرات موسيقيّة متنوّعة، إذ سيستمع الجمهور إلى أنغام عذبة ومعزوفات تقدمها الأوركسترا السيمفونية السُّلطانية العُمانية، التي تُعد من العلامات الموسيقيّة البارزة في المنطقة، وشهدت على نجاحاتها الحفلات التي قدمتها داخل وخارج سلطنة عُمان منذ تأسيسها عام 1985م إلى يومنا الحالي، وهي خير مثال على العطاء الفني للمرأة العُمانية، وإنجازاتها الكبيرة في ساحة الفنون.

كما يتضمن برنامج الحفل معزوفات لفرقة الأوركسترا النسائية “النور والأمل” للمكفوفات، التي تُعَدّ أول فرقة موسيقية من الكفيفات في مصر، وبمشاركة متميزة من قبل عازفة البيانو المغربية الفنانة نور عيادي التي ستعزف مقطوعات من أعمال موتسارت.

