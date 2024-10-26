شكرا لقرائتكم خبر عن سلوي عثمان: ورثت "جينات" التمثيل من والدي وتعلمت منه الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفناة سلوى عثمان، إنها ورثت "جينات" حب التمثيل من والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي، مشيرة إلى أن شقيقها هشام يحب الفن والتمثيل.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "بيت للكل" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "والدي ووالدتي كانا زملاء في معهد الفنون المسرحية، وتزوجا في تلك الفترة، رغم أن والدتي لم تسلك الطريق الفني بعد تخرجها من المعهد".

وقالت: "كنت أشارك أنا وأخي في حفلات كان ينظمها والدي في فترة طفولتنا، فكنت أقف على المسرح منذ أن كان عمري 7 سنوات، فالبيئة المحيطة بنا كانت تؤهلنا للعمل في مجال الفن".

وتابعت: "عملت مع المخرج عاطف الطيب في فيلم (ملف في الآداب) وكانت الفنانة القديرة مديحة كامل وفريد شوقي وصلاح السعدني، كنا جميعا أبطال الفيلم، فبدأت في السينما كبطلة مع عدد كبير من النجوم، ومن اختارني للدور القدير وحيد حامد".

وقالت: "تعلمت الكثير من والدي هو كان ملتزما بمواعيده بشكل صارم، فكان يذهب للأماكن قبل موعده، كما تعلمت منه أنني عندما أؤدي دور، أؤديه بشكل حقيقي، وأضع نفسي في نفس موضع الشخصية التي أؤديها لكي تصل للجمهور".