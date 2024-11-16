شيرين بيوتي تستعرض خاتم خطوبتها من أسامة مروة

- 1/3
ميرنا وليد - بيروت - استعرضت اليوتيوبر شيرين عمار، المعروفة بشيرين بيوتي، خاتم خطوبتها من اليوتيوبر أسامة مرة، وذلك بعد إعلان خطوبتهما في الساعات القليلة الماضية.
ونشرت شيرين عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، صور جديدة من كواليس خطوبتها من أسامة مروة، وظهرت فيها برفقة أسامة وهما يستعرضان خاتم الخطوبة.
كما شاركت شيرين مقطع فيديو لها برفقة شقيقاتها سيدرا ونارين، وهن يعبرن عن سعادتهن بإعلان خطوبة شيرين.
وتفاعل المتابعون مع صور شيرين وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بالخاتم المميز.
