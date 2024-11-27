منى زكي على السجادة الحمراء في هوليوود وهذا سعر فستانها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية منى زكي خلال حضورها مهرجان Hollywood Arab Film Association في الولايات المتحدة الأميركية حيث عرض فيلمها "رحلة 404" الذي حقق نجاحاً كبيرا في صالات السينما المصرية.

واختارت منى لهذه المناسبة فستاناً راقياً من تصميم المصممة البريطانية كارين ميلين، باللونين الابيض والاسود ويتميز بقصة تجمع بين الاناقة والبساطة. سعر الفستان على موقع بيعه بلغ 324.35 دولار، ما يعادل حوالي 16 ألف جنيه وهو ليس رقماً مرتفعاً نظرا الى الفساتين التي تلجأ اليها النجمات على السجادات الحمراء وتكون مرتفعة بالسعر.

