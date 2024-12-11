شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تروج للموسم الثانى من Squid Games بطريقة مختلفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار جدة، اليوم، لحظات استثنائية، حيث تفاجأ المسافرون في صالات المطار بظهور الحراس الورديين من المسلسل الشهير "Squid Games"، وسط أجواء من التشويق والغموض.

مع اقتراب موعد إطلاق الموسم الثاني المرتقب من مسلسل Squid Games، والذي سيعرض حصريًا على منصة نتفليكس في 26 ديسمبر الجارى، عاش الحاضرون تجربة مختلفة، حيث وجدوا أنفسهم وسط "الحراس المقنعين"، وذلك بعدما رُصِدت شخصيات مُقنَّعة تتحرك بتنسيق في منطقة استلام الحقائب في المطار؛ متوجهًة نحو بوابة الوصول وسط دهشة المسافرين.

وبينما أُتيحت الفرصة أمام بعض المعجبين لمعاينة حصرية لما ينتظرهم فى الموسم الثانى من Squid Games، حيث تستعد السعودية لاستقبال الحراس المقنعين في أبرز معالمها استعدادًا لإطلاق الموسم الثاني من المسلسل الشهير.

حيث سيُتاح لـ متابعى مسلسل Squid Games فرصة التفاعل مع الحراس الورديين، على أن تبدأ الرحلة في 11 ديسمبر الجارى بمنطقة البلد في جدة، تليها محطة في العلا في 12 ديسمبر الجارى، ثم إلى أبها في 17 ديسمبر الجارى، مرورًا بالخُبر في 19 ديسمبر الجارى، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة في الرياض يوم 20 ديسمبر الجارى.

وستتاح للمعجبين فرصة استثنائية في تجربة حقيقية داخل عالم Squid Games في الرياض يومي 11 و12 ديسمبر الجارى، حيث سيتمكنون من تجربة اللعبة بأنفسهم والاستمتاع بالتحديات والتجهيزات والألعاب المستوحاة من أحداث المسلسل مجانا.



الموسم الثانى من Squid Games



نتفلكس تروج للموسم الثانى من Squid Games



نتفلكس تروج للموسم الثانى من Squid Games



الموسم الثانى من Squid Games



الموسم الثانى من Squid Games