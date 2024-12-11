شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يحتفل بعيد ميلاده ويعلق: أكمل عامى الـ38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد العوضى بعيد ميلاده بنشر صورة له من داخل الجيم على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "غداً 12/12 بإذن الله أكمل عامى الـ38، كان عاماً مليئا بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا، الحمد لله على ما هو فات ونحمده على ما هو آت، وكل سنة وأنا مع أخواتى الأبطال وبينى وبينهم كل الحب والود".



احمد العوضي

وكان الفنان أحمد العوضى نشر صورة تجمعه مع كل من عصام السقا وكارولين عزمى من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك من كواليس مسلسل فهد البطل، الذى يخوض به العوضى البطولة الثانية له منفرداً فى الدراما بعد نجاح مسلسل حق عرب خلال العام الماضى، والذى حقق نجاحاً كبيراً وقتها.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.