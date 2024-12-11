أحمد رزق وأيتن عامر يحضران عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة

تلقت الفنانة بدرية طلبة، اليوم الأربعاء، عزاء زوجها المخرج المسرحى مصطفى سالم المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء كل من، أحمد رزق، أيتن عامر، عمرو عبد العزيز.

وكانت بدرية طلبة كشفت عن موعد عزاء والد بناتها الراحل المؤلف والمخرج مصطفى سالم، ونشرت عبر حساباتها الشخصية بوست يوضح من خلاله موعد العزاء فى الإسكندرية وفى القاهرة.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت مساء السبت الماضى، وفاة أبو بناتها، حيث كتبت على حسابها على "فيس بوك": "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

على جانب آخر، كرم مهرجان المسرح العربي الفنانة بدرية طلبة، وذلك تقديرا لتاريخها الفني المميز، وجاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وأقيم الحفل في قصر ثقافة الأنفوشي وحملت هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.