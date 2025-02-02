شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: أرفض تعليم الدين فى المدارس ويجب تدريس القيم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم محمد حميدة، رفضه تعليم مادة الدين فى المدارس، واقترح تعليم القيم الإنسانية فقط، وذلك خلال اللقاء المفتوح المقام ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ56، والذي أداره إبراهيم داود.

وقال حميدة، فى حديثه: "تعليم الدين فى المدارس مرفوض، حصة الدين الإسلامى فى المدرسة بييجى المدرس يقول المسيحيين يطلعوا بره، هذا فعل شنيع، عاوزين مجتمع صحى وسليم، الدين معاملة بسمعها فى المساجد كثيرا".

وأضاف: "تعليم الدين فى المدارس غير صحيح ومش مظبوط، الدين نتعلمه فى البيت وفى المسجد وفى البيت والكنيسة وفى المدارس نتعلم القيم الإنسانية، تعليم الدين فى المدارس عنصرية غير مطلوبة ويجب تعليم الأطفال فى المدارس القيم الإنسانية لأنها متواجدة فى كل الشرائع السماوية".

وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في يومه العاشر، إقبالا كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، لاقتناء الكتب أو القيام بجولة تفقدية لمشاهدة أروقة وجناحات المعرض بدورته الـ56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.