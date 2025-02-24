الشامي يتابع نجاحه بـ "دكتور" ويتخطى هذا الرقم

ميرنا وليد - بيروت - تخطى الفنان الشامي الـ 61 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "دكتور" وذلك بعد فترة قليلة على طرحها عبر يوتيوب.

وقدم الشامي في كليب الأغنية "رقصة الألم"، وهي رقصة تمثيلية تجسد مشاعر الألم والمعاناة، ولاقى إشادة واسعة من قبل متابعيه، على آدائه في الرقص.

أغنية "دكتور" من كلمات الشامي وألحانه، وتوزيع الموسيقي فؤاد جنيد، بينما أخرج الكليب حسّان رحايل.

الجدير ذكره أن الشامي كان قد شوّق متابعيه لأغنيته الجديدة قبل ساعات من إطلاقها، وكتب: "لا تحسبوا الرقص طربًا، فالطير يرقص مذبوحًا من الألم".



