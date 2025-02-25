شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يغنى تتر مسلسل عقبال عندكوا لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب هشام عباس من تسجيل تتر مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، المقرر عرضه على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it خلال شهر رمضان المقبل.

وتقدم إيمى سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمى وأشجان، الذى يعد آخر عمل يجمعهما، وتم عرضه فى شهر رمضان 2017، إذ ظهر زوجان يقرران النصب والسرقة من أجل تحسين معيشتهما ويتقمصان العديد من الشخصيات المختلفة من ناحية الشكل والملابس على مدار حلقات العمل لتسهيل عمليات النصب.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.