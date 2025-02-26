CBC تعيد عرض حلقة طارق الشيخ من برنامج مزيكا صالونات

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة CBC اليوم، إعادة للحلقة الرابعة من برنامج ريد بل مزيكا صالونات، والتي حل فيها كل من النجم طارق الشيخ والمطرب كريم أسامة، وكولبيكس، والتي طرح فيها الثلاثي اغنيتهما "مانالوهاش" وحققت حتي الان ما يقارب المليون مشاهدة منذ طرحها بصيغة فيديو كلب منذ ثلاثة اشهر.

وسبق وحقق الموسم الخامس من برنامج ريد بل مزيكا صالونات، ملايين المشاهدات منذ عرضه في أكتوبر الماضى لأول مرة عبر شبكة قنوات CBC يومي الثلاثاء من كل أسبوع، حيث شهدت الحلقات نفس شكل المواسم السابقة، حيث يستضيف البرنامج ضيوف مختلفين فى عالم الموسيقي ويعملان لمدة ثمان ساعات على انتاج اغنية تعرض بعد يومين من عرض الحلقة.

وضم الموسم الخامس مشاركات ضخمة من عدد كبير من الموسيقيين والمطربين، وكان ابرزهم المطرب طارق الشيخ وكريم أسامة، والمطرب ليجي سين وأخرس، والمطرب ومروان بابلو ومولوتوف، والثنائي محمود الحسيني، ووايلي، والمطرب الشعبى فليكس وفيلو ومطرب الراب راشد، ومطرب الراب موسكو والمطرب الفلسطيني Synaptik، ومطرب الراب ارسينيك والفنان حجازي متقال، ومطرب الراب مروان موسي والموسيقي إسلام كابونجا، بالإضافة إلى النجم مصطفى حجاج والموزعين عيسى وأسود، وفرقة ديسكو مصر والصواريخ.



