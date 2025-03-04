إبنة ماجد المصري تتعرض لوعكة صحية وهو يطلب الدعاء لها

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل ماجد المصري منشور عبر حسابه الرسمي كشف فيه عن تعرض إبنته الصغرى لوعكة صحية مفاجئة، وطلب من متاباعيه الدعاء لها.

ونشر ماجد صورة عبر خاصية الستوري عبر صفحته الرسمية، كتب فيه: "اللهم اشف بنتي قرة عيني شفاء لا يغادر سقما، دعاء بالشفاء اللهم اشف كل مريض".

كما نشرت ماهي المصري، غبنة ماجد الكبرى، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي منشور، كتبت فيه: "اللهم اشف أختي، هي قطعة من قلبي، يارب لا تريني فيها بئسا يبكيني، اللهم احفظها وعافيها".

