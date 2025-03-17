شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مسلسل شباب امرأة في عدة أماكن منها استوديو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يباشر القائمون على مسلسل شباب امرأة تصوير المشاهد المتبقة من العمل فى عدة أماكن منها استوديو مصر وشوارع وسط البلد وستوديو المغربي وبعض المستشفيات، العمل من بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل شباب امرأة

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

