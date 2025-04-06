عمرو دياب يفاجئ جمهوره بلوك جديد في حفل البحرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحت شعار “ليلة لا تنسى” أحيا النجم الكبير عمرو دياب أمس (الجمعة) أولى حفلاته بعد توقف في رمضان، حيث قدم على مسرح “بيون الدانة” بالبحرين، والذي يعد من أضخم مسارح العاصمة البحرينية المنامة، حفلاً ضخمًا حضره جمهور كبير، ملأ المسرح بالآلاف قبل انطلاق الحفل بساعات.

وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنيته “يا أنا يا لأ” قبل أن يمتع جمهوره بفاصل من أشهر أغانيه مثل “ده لو اتساب”، “أنت الحظ”، “برج الحوت”، “وياه”، “بحبه”، “يا قمر”، “قمرين”، “ليلي نهاري”، “العالم الله”.

وخطف عمرو دياب الأنظار بلوك جديد وتفاعل معه الجمهور على مدار الحفل حيث قدم أيضًا مجموعة من أغانية الشهيرة مثل “نور العين”، يتعلموا”، “شكرًا من هنا لبكرة”، “وغلاوتك”.

وجذب عمر أنظار الجمهور بإطلالة جديدة حيث ظهر بإطلالة كاجوال ونظارة، فيما ارتدى سلسلة عريضة من الفضة حول رقبته.

وفور انتهاء عمرو دياب من حفله بالبحرين انطلق الى دولة الإمارات العربية ليحيي حفلا كبيرًا الليلة في الاتحاد بارك بأبوظبي.

ونشرت حسابات الفنان الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر ترويجي للحفل الذي سيقام في واحدة من أضخم ساحات الحفلات بأبوظبي.