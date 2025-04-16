منى زكي بعد فوزها بجائزة التميّز: فخورة وممتنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة منى زكي عن سعادتها بحصد جائزة الامتياز في التمثيل من “مهرجان جمعية الفيلم السنوي”، وذلك عن دورها المؤثّر في فيلم “رحلة 404″، الذي هيمن على جوائز الدورة الـ51 من المهرجان، محققاً ست جوائز بارزة دفعة واحدة.

ونشرت منى زكي عبر حسابها على “إنستغرام” تعليقًا قالت فيه: “فخورة وممتنة جداً لمنحي جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، واختيار فيلم الرحلة 404 كأفضل فيلم… مبروك لكل الزملاء، والمخرج الكبير هاني خليفة”.

وفاز الفيلم بعدة جوائز، أبرزها: جائزة الامتياز في التمثيل لمنى زكي عن دور “غادة”، جائزة أفضل إخراج لهاني خليفة، أفضل سيناريو لمحمد رجاء، أفضل تصميم أفيش لمحمد داخلي، أفضل ملابس لمروة عبد السميع، وأفضل فيلم، تسلّمها المنتجان محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وتُوزع الجوائز في حفل رسمي يُقام يوم 22 أبريل الجاري، في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وضيفة شرف المهرجان الفنانة ليلى علوي، ومدير التصوير ورئيس المهرجان محمود عبد السميع.

تدور أحداث “رحلة 404” حول “غادة”، التي تسعى للفرار من ماضيها ومحاولة بدء حياة جديدة، إلا أن سلسلة من الأزمات تعترض طريقها خلال استعدادها لرحلة الحج، لتجد نفسها عالقة في مأزق مفاجئ دون دعم من أحد.

الفيلم من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، وبطولة منى زكي إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول.