شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا يومي 17 و18 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم كاظم الساهر حفلاً غنائيًا يوم 17 مايو الشهر المقبل، على مسرح أوبرا دبى، كما تمت ليلة إضافية يوم 18 مايو، على نفس المسرح ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا القيصر كاظم الساهر حفلاً غنائيًا كبيرًا بمهرجان العلمين الجديدة يوم 18 يوليو الماضى وسط حضور كبير من محبيه، كما أحيا حفلة في التجمع شهر يونيو الماضى.

وطرح كاظم الساهر مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

كما طرح كاظم الساهر مؤخرًا أغنية "Hold your fire"، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث علق الساهر على الأغنية وقال "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".

أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.