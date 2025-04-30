بيونسيه تخطف الأنظار مع إبنتها من حفلها في لوس أنجلوس

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت النجمة العالمية بيونسيه ملعب "صوفي" في مدينة إنجلوود بلوس أنجليس مساء الإثنين، بإطلاق جولتها الغنائية الجديدة "كاوبوي كارتر"، وسط حضور لافت من أبرز النجوم، على رأسهم الإعلامية أوبرا وينفري والفنان تايلر بيري.

العرض الذي امتد لنحو ثلاث ساعات جاء احتفالاً بثقافة الجنوب الأسود وحرية التعبير، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

بدأت بيونسيه العرض بأغنية "American Requiem" مرتدية بدلة بيضاء بالكامل، وسط مؤثرات بصرية لافتة، منها مشاهد لتوابيت مغطاة بالعلم الأميركي وشاشات ضخمة ظهرت عليها مرتدية وشاحاً كُتب عليه: "استعادة أمريكا"، في رسالة رمزية قوية استحضرت فيها قضايا الهوية والذاكرة والعدالة.

النجمة الحاصلة على 35 جائزة غرامي قدمت باقة من أبرز أغانيها، بدءاً من "I Am... Sasha Fierce" (2008)، مروراً بـ"Renaissance" (2022)، وصولاً إلى أغنيتها الأحدث "Cowboy Carter"، التي حملت اسم الألبوم الصادر عام 2024، ومن أبرز لحظات الحفل ظهور ابنتها الكبرى بلو آيفي (13 عاماً) إلى جانبها خلال أداء أغنية "America Has a Problem"، قبل أن تنضم إليها ابنتها الصغرى رومي (7 سنوات) في مشهد مؤثر أثناء أداء أغنية "Protector"، ما أضفى لمسة إنسانية وعائلية على الأجواء المشتعلة، وخلال الحفل، توجّهت بيونسيه برسالة شكر مؤثرة إلى جمهورها قائلة: "أشكر كل من منحني الحرية الإبداعية لتحدي نفسي. دعمكم يعني لي الكثير."

يُذكر أن ألبوم Cowboy Carter ، الذي شارك فيه نجوم مثل مايلي سايرس، بوست مالون، دولي بارتون، وويلي نيلسون، حقق نجاحًا ضخمًا على قوائم "Billboard"، وحصد جائزة غرامي في كانون الثاني 2025.

ومن المقرر أن تستكمل بيونسيه جولتها الغنائية في مدينة شيكاغو يوم 15 ايار المقبل، في جولة يُتوقع أن تُشكّل واحدة من أبرز محطات الموسيقى العالمية هذا العام.