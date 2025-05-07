دونالد ترامب يعيد إحياء أقذر سجون العالم.. "Alcatraz"

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لإعادة فتح وتوسيع سجن ألكاتراز أو "Alcatraz"، و هو سجن جزيرة سيئ السمعة قبالة سواحل سان فرانسيسكو، لإيواء من وصفهم بـ"أكثر المجرمين قسوة وعنفًا في أمريكا".



في منشور على موقع "Truth Social"، انتقد ترامب السياسات المتساهلة و"القضاة المتطرفين"، داعيًا إلى العودة إلى "القانون والنظام الجاد"،و وجّه مكتب السجون، ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الداخلي للإشراف على إعادة إحياء السجن.

بعد أن كان سجن ألكاتراز موطنًا لمجرمين سيئي السمعة مثل آل كابوني وماشين غان كيلي، أصبح معلمًا سياحيًا رئيسيًا، وتديره دائرة المتنزهات الوطنية.