لماذا أجلت أحلام طرح الجزء الثاني من ألبومها الجديد؟

مشاريع أحلام القادمة

ألبوم أحلام الأخير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 04:21 مساءً - كشفت الفنانة أحلام الشامسي عن السبب وراء تأجيل طرح الجزء الثاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" على الرغم من انتهاء العمل عليه منذ عدة أشهر.أكدت أحلام أنها غير قادرة على تحديد موعد طرحه حتى الآن بسبب انشغالها بعدد من المشاريع الفنية الجاري التحضير لها، وكشفت أحلام أن الألبوم الجديد سيضم مجموعة متنوعة من الأغاني بلهجات عربية مختلفة، في إطار حرصها الدائم على التجديد والتنوع الفني الذي يعكس ثراء الثقافة الغنائية في الوطن العربي.كشفت أحلام أن الألبوم القادم سيجمع خلاصة تجاربها الفنية، وسيحمل قيمة فنية عالية، وسيكون محط اهتمام عشاق الطرب الأصيل.تطرقت أحلام خلال اللقاء للحديث عن عودة برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The Voice"، والذي من المتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة بعد غياب 5 سنوات، وحول مشاركتها في الموسم الجديد قالت "قرار العودة لا يقع ضمن صلاحياتي كفنانة، بل يعود بالكامل إلى إدارة قنوات MBC المالكة هم من يفصحون عن التفاصيل".يذكر أن أحلام أطلقت مؤخراً ألبومها الغنائي الجديد "العناق الأخير"، وذلك عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي تضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً لافتاً، ومن المقرر أن يتم طرح باقي الألبوم خلال الفترة القادمة.

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