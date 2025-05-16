شكرا لقرائتكم خبر عن هايدي موسى تنتهي من تصوير "مغرمة" وتستعد لطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة هايدي موسى تصوير فيديو كليب جديد بعنوان "مغرمة"، من كلمات محمد النجار، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس وماستر ميزو، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت هايدي قد طرحت مؤخرًا كليب "أنا وإنت يا قلبي"، من كلمات هاني الأشهب، وألحان كريم شاهين، وتوزيع مصطفى غانم، وإخراج فادي حداد، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وفي سياق مختلف، أصدرت هايدي مؤخرًا دعاءً روحانيًا بعنوان "يا تواب"، حصريًا على موقع يوتيوب، حيث عبّرت من خلاله عن معاني التوبة والمغفرة، في عمل يحمل رسالة إيمانية مؤثرة، وقد جاء توقيت الطرح بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما أضفى عليه أجواءً روحانية خاصة.

يُذكر أن هايدي موسى قدمت في العام الماضي أغنية "لسه صبية"، التي جاءت باللهجة السيناوية في إطار غنائي فلكلوري بنكهة عصرية. وقد أخرجت الكليب المخرجة بتول عرفة برؤية مزجت بين الأصالة والحداثة، عاكسة جماليات التراث البدوي.