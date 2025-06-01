الملك تشارلز يشعر بالحزن لإنهاء هذا التقليد الملكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 05:56 مساءً - "صيد طيور" هو تقليد سنوي دارج لدى العائلة المالكة البريطانية منذ سنوات طويلة؛ تحديداً بالنسبة للملك تشارلز، ويعَد ضمن التقاليد الأقرب لقلبه؛ نظراً لهوايته صيد الطيور، ولكن الخبر الحزين بالنسبة له، هو احتمالية إلغاء هذا التقليد تماماً.

الملك تشارلز يخشى إنهاء تقليد صيد الطيور

في كلّ عام، يسافر كبار أفراد العائلة المالكة إلى مقاطعة نورفولك لقضاء عطلة "الكريسماس"، ويشاركون عادةً في صيد الطيور يوم 26 ديسمبر، وقد تم الحفاظ على هذا التقليد لعقود من الزمن، ويُعتبر جزءاً قديماً من التقويم الملكي.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن"؛ فقد تم الإعلان عن أنه تم إبلاغ الملك تشارلز بأن هذا التقليد على وشك الإلغاء، بسبب مشكلة نقص الطيور. وزعم مصدرٌ أنه لم يكن هناك أيّة طيور متاحة للتصوير في العطلة السابقة؛ مما أدى إلى موقفٍ محرجٍ، قيل إنه لم يُعجب الملك.

وقيل أيضاً إن الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً، غاضبٌ بشدة من هذا الوضع. وعلى الرغم من ذلك؛ فإنه يعارض استيراد الطيور من المربين لزيادة أعداد الطيور من أجل الحفاظ على هذا التقليد.

محاولات لحل الأزمة

مازال القائمون على هذا التقليد يحاولون حل هذه المشكلة، وإذا لم يُحل أمر نقص أعداد طيور الصيد؛ فقد يُلغي تماماً في المستقبل إحدى أكثر الهوايات الموسمية التقليدية للعائلة المالكة.

ويُذكر أن الطيور التي تُصاد، تُربّى في مزرعة كبيرة بمنطقة نورفولك، التي تعَد وجهة مثالية لمراقبي الطيور. وهذه المزرعة على وجه التحديد، ضمن مزارع الصيد البرية القليلة التي لاتزال تعمل في البلاد.

مَن يشارك بهذا التقليد السنوي؟

لا يشارك جميع أفراد العائلة المالكة في هذا الحدث. وشوهد الأمير ويليام، البالغ من العمر 42 عاماً، كثيراً وهو يشارك في التقليد السنوي، كما أن الأميرة كيت، البالغة من العمر 43 عاماً، شاركت أيضاً في بعض المناسبات.

