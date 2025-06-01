فيلم ريستارت لـ تامر حسني في المركز الثاني بشباك التذاكر السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 05:56 مساءً - كشفت هيئة الأفلام السعودية، عن إيرادات شباك التذاكر السعودي، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، وتحديدًا خلال الفترة من 25 إلى 31 مايو، حيث يتنافس 38 فيلمًا متنوعًا وسط إقبالٍ جماهيري كبير، الأمر الذي انعكس على قائمة الإيرادات، والتي تجاوزت 27 مليون ريال، مقابل مبيعات لأكثر من 529 ألف تذكرة.

فيلم Lilo & Stitch يتصدر شباك التذاكر

تصدر شباك التذاكر السعودي، فيلم Lilo & Stitch، مُحققًا 8.4 مليون ريال، لـ180.4 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 12.8 مليون ريال، مقابل 268.4 ألف تذكرة.

وبالتزامن مع الأسبوع الأول لطرحه هناك، جاء فيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني، في المركز الثاني، حيث حقق 5.9 مليون ريال، لقرابة 105 ألف تذكرة مباعة، وهو الفيلم الذي يُعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025، ويشارك في البطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

فيلم توم كروز يتراجع إلى المركز الثالث

وتراجع فيلم ""، إلى المركز الثالث، بعدما حقق 5.7 مليون ريال، لـ94.2 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 12.4 مليون ريال، مقابل 201.6 ألف تذكرة. الفيلم بطولة توم كروز، وكذلك فينج رامز وسيمون بيج، اللذان سيعودان إلى فريق إيثان بدور فني الكمبيوتر في شركة IMF، ولوثر تيكيل، الذي يقوم بدور الوكيل الفني الميداني في الشركة، كما يظهر في الجزء الثامن أيضاً كلٌّ من: فانيسا كيربي، وهايلي أتويل، وشيا ويجهام، وبوم كليمينتيف، وهنري تشيرني، الذين شاركوا جميعاً في بطولة الجزء السابع.

ويبدأ الجزء الثامن من حيث انتهى الجزء السابع؛ حيث يعمل إيثان وفريقه على إيقاف غابرييل والكيان قبل فوات الأوان. ولم تُكشف سوى تفاصيل قليلة. ولكن وفقاً للإعلان الترويجي؛ فإن "مصير كل الأشخاص" في خطر.

كما تراجع فيلم Final Destination: Bloodlines، إلى المركز الرابع، حيث حقق طوال الأسبوع الماضي 1.5 مليون ريال، مقابل 32.2 ألف تذكرة، فيما بلغ إجمالي ما حققه على مدار الشهر الماضي 6.5 مليون ريال، مقابل 120.8 ألف تذكرة.

وتدور أحداث الفيلم حول طالبة جامعية تضطر للعودة إلى منزلها بعد كابوس عنيف متكرر، على أمل العثور على الشخص الوحيد القادر على كسر دائرة الموت وإنقاذ عائلتها من مصير مروع منتظَر. والعمل إخراج زاك ليبوفسكي. وتأليف جاي بوسيك. وبطولة: توني تود، ماكس لويد- جونز، رايا كيلستيديت، بريك باسنجر.

"إسعاف" في المركز الخامس

أما المركز الخامس، ذهب إلى فيلم "إسعاف" الذي حقق 1.3 مليون ريال، لـ28.6 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الـ7 أسابيع الماضية 15.6 مليون ريال، مقابل 317.7 ألف تذكرة. وهو بطولة: إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن. ومن إخراج البريطاني كولين توج.

ويتناول فيلم إبراهيم الحجاج الجديد قصة "عمر" و"خالد"، وهما مسعفان يعملان بمدينة الرياض، اللذان تنقلب حياتهما رأساً على عقب، عندما يتورطان في حادث مروري، مع شخص مرتبط بجريمة خطيرة؛ حيث يتسبب الموقف الذي يتعرضان له بتورطهما مع عصابة تحاول استخدامهما للوصول لأهدافهم. فيما تتصاعد الأحداث خلال رحلتهما مع مزيج من الكوميديا.

View this post on Instagram A post shared by بيت الكوميديا (@houseofcomedysa)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»