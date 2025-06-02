خبر إعتزال محمد سامي الإخراج بسبب الرئيس عبد الفتاح السيسي يضج.. وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خبر إعتزال المخرج المصري محمد سامي العمل الدرامي، بسبب إنتقادات وجهها له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وقال محمد سامي: "أنا بشوف إن من حق قائد الدولة يحث كل القطاعات على دعم الطفرة والنهضة اللي بيعملها، وهو بذل مجهود كبير جداً في كل قطاعات الدولة علشان ينهض ببلد جاية من عوز ومشاكل وثورات وحاجات كتير. ممكن أنت كفنان يخونك التعبير أو تقدّم العمل وشايفه من الناحية الفنية بس وتستغرب وتقول هي الدولة بتنتقد أو معجبهاش إيه؟ بس من الناحية التانية لما تقعد مع أشخاص من الدولة ويجتمعوا بيك ويتكلموا معاك بكل احترام ويوضحولك وجهات نظر فايتاك، ويقولك يا محمد أنت اليوم اللي بتعمل فيه خناقة ممكن يحصل 100 خناقة في الشارع، يبقى إحنا دلوقتي عايزين مصر تكون جذابة للاستثمار وأنت تعمل مشهد في حتة عشوائية والمشهد ده ينتشر في العالم العربي ويطلّع مصر شكلها مش حلو وأنت لا تعني ده، مفيش أي حد فينا مبيحبش مصر. إحنا مش أنبياء إحنا بشر وبنتعلّم من أخطائنا وبنسمع زي ما بيقولوا كلام الكبير، والرئيس هو الكبير بتاعنا كلنا، فلما ينزعج من شيء، واجب علينا كلنا مراجعته وواجب علينا نحترم وجهة نظره ونتبنّاها ومنكابرش ونقول وجهة نظرنا وعايزين نقدمها بالشكل ده، خاصة إن الراجل ده عمره ما منع حد فينا ولا عمره حجر على آرائنا، ومفيش حاجة اتمنعت وقت عرضها. أنا أخدت ده في الاعتبار جداً، واحترمت ده، وهاخد بالي في اللي جاي وأدعم دور الدولة، يعني مش هيبقى بيبني لوحده، هيبني وهنبني معاه بإذن الله كلنا، ولكن كل اللي بقوله ده مالوش علاقة بمنشور الاعتزال، فيه ناس ربطت المنشور ده بتوقيت النقد، ولكن أصدقائي المقربين عارفين وتناقشت معاهم من قبل رمضان بشهور إن "سيد الناس" و"إش إش"، كانوا آخر مسلسلات لي. كلام الرئيس بحترمه وعلى رأسي من فوق وهنعمل بيه طبعاً، ولكن مالوش أي علاقة بمنشور اعتزال الدراما، ولما بدّلت الكراسي وبصّيت من وجهة نظر دولة بتبني، ممكن يقولك ده مش وقته، ومحبكش الموضوع ده وده مش قهر ولا منع ده تصحيح وضع، أنت عايز تقول إن ده موجود، أنا عارف إن ده موجود ولكن إحنا بنبني وعايز أحط في أذهان الناس إن ده مبقاش موجود علشان ميتمادوش فيه، ولما ببدّل الكراسي بقتنع والموضوع على قد بناء أمة، وبراجع نفسي ولكن من غير ما تبدّل الكراسي صعبة وعمرك ما هتشوف".