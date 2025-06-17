هلا المر : " لا يجوز انتقاد الأب منصور لبكي لهذا السبب.. وكنت أول من كرّم وائل كفوري "

ميرنا وليد - بيروت - حلت الإعلامية سفيرة الإعلام الهادف هلا المر ضيفة على برنامج " الحكي فن" الذي يقدمه الإعلامي أندريه داغر على إذاعة صوت لبنان.

في البداية رحب داغر بالمر بمقدمة أورد فيها :"إعلامية في زمن الإعلام السريع، تدرس خطواتها ومقالاتها وكلماتها، معلمة وأستاذة في مجالها، لها باع طويل في الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، وكانت على الشاشة، تقدم وتعد البرامج حين كان هناك ثقل في البرامج وليس كما هي اليوم على طريقة الوجبات السريعة."

وتضمنت الحلقة مجموعة من التصريحات للمر نوردها لكم :

-أتشرف بحضوري إلى صوت لبنان التي تابعناها في صغرنا وفي كبرنا، وبوجود مديرها أسعد مارون اللبق واللائق والشاب والكلاسيكي سيكون هناك استمرارية أكبر لإذاعة صوت لبنان.

-الإعلامية نوال ليشع عبود هي المدرسة فهي التي تثقّف وتعلّم على الأداء وصاحبة المستوى في برامجها واللطيفة ولم تتعرض يوماً لإنتقاد أو تُرمى بكلمة سيئة، وشهادتي مجروحة بها، كما أنها تدرب فنانات ليصبحن ممثلات.

-هناك إعلامي انتقد مقابلتي مع الأب منصور لبكي وأقنع المطران الذي كان مستضيفه، أن لبكي كان يرتدي ثوب الخوري حديثاً بينما أنا صورت الحلقة منذ 8 سنوات وذكرت ذلك في خبر المقابلة وأمامنا أمران، إذا الأب لبكي مظلوم من حقه أن يدافع عن نفسه، وإذا كان مدان فنحن لدينا في الدين المسيحي آية تقول :"الويل لمن من خلاله تأتي الفضيحة"، وحين مار يوسف خطب العذراء مريم وحملت ذهب لينفصل عنها دون معرفة أحد، فأتعجب كيف البطاركة والمطارنة وغيرهم يسمحوا بفضيحة هذه الأمور، ولماذا أيضاً سمحوا تحديداً بفضيحة منصور لبكي وليس كل الباقون المسجونين بالفاتيكان وبكركي والجالسين في الإقامة الجبرية، هل لأن الأب لبكي مشهور؟ هل لأن الناس تحبه؟ هل لأنه ربى أجيال؟ ولماذا رفعت الفتاة دعوى تحرش عليه حين أصبح عمرها 45 سنة؟،لماذا تذكرت هذا الامر حين ورّث أراضيه لراهبات الصليب؟ حسب ادانة بعض رجال الدين لحلقتي مع لبكي يقولون أنه يتحدث معي في المقابلة أمور روحية وهذا أمر بنظرهم خاطئ، فعلى تيلي لوميار وتي في تشاريتي كلهم مدنيين ويتحدثون في الدين، لا أحد بينهم مختص باللاهوت حتى أن هناك لاهوتيين يخطئون.

-ملكة جمال لبنان ندى كوسا جميلة ومثقفة، وكان مرورها جميل في مسابقة ملكة جمال العالم وبرافو أنها وصلت بين الـ10 الأول، أتمنى أن تستمر في عملها الإنساني حتى بعد إنتهاء فترة ملوكيتها.

-وزير الإعلام السابق زياد مكاري والمخرج سام سعد كانا يريدان أن يعطياني لقب سفيرة الإعلام العربي، فقلت لهما أنني أن أعمل أكثر على صعيد لبنان، فحين اطلعا على مسيرتي وجدا أنها غنية جداً في العمل الإعلامي والإنساني ومن ناحية التبشير بالقيم والمبادئ فأعطياني لقب سفيرة الإعلام الهادف، واحترم اللقب الذي أعطي لي الذي جعلني أسأل نفسي ما الذي قدمته كل يوم لأستمر في استحقاق اللقب.

-من ناحية الإشادات التي أكتبها شكرني السيدة فيروز والدكتور وديع الصافي وبعض الفنانين مثل الشحرورة صباح والملك وائل كفوري والسوبر ستار راغب علامة، أما حين انتقد تنهال الإتصالات عليّ.

-الجيل الجديد من الفنانين يفضل إعلاميي الفضائح والتراندات.

-بعض الصحافيين لديهم جوع شهرة وبعضهم يعمل بجد وشغف.

-منافستي في السابق كانت مع الأستاذ جورج إبراهيم الخوري والست نضال الأحمدية والألوان والموعد، بينما اليوم أصبحت منافستي مع فانزات للفنانين وانفلونسرز.

-برامج اليوم أخذت الكثير من تقنيات الماضي واعتمدتها على مضمون تافه.

-أعديت برنامج "بيانو بيانو" الذي كان يقدمه المايسترو إحسان المنذر والممثلة مي صايغ وكان عن قصة حياة الفنانين الكبار بطريقة محبكة بطريقة ذكية تجمع بين الترفيه والثقافة.

-المخرج الراحل سيمون أسمر نشر الفنان اللبناني في كل الدول العربية بلهجته اللبنانية مثل الفنان وائل كفوري.

-في الوقت الذي كانت فيه مصر مصدر للإنطلاقة الفنية، المخرج سيمون أسمر جعل من لبنان مصدر لهذه الإنطلاقة، فالفنانة أصالة انطلقت من لبنان وشاهدة على كل هذه المعلومات منذ كنت مديرة في الـ أم تي في وأسست الأوربيت وعملت فيها 6 سنوات.

-البودكاستات بات عددها كبير "لناس بيسووا وناس ما بيسووا".

-الممثل والمخرج جورج خباز يستحق التكريم من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خاصة بعد أن قدم "خيال صحرا"، بهذا النص الذي يوصل رسالة سياسية هادفة وأود التنويه أيضاً بالممثل ومقدم البرامج عادل كرم الذي لعب دور البطولة في العمل أيضاً.

-أخيراً تم تكريم الممثل والمخرج رفعت طربيه، وكنت أحب أن يتم تكريمه قبل أن يمرض، ومسيرة طربيه مهمة في عالم المسرح، والصحافي الذي لا يعرف هذه الامور جاهل.

-برافو ان كازينو لبنان كرم الدراما اللبنانية وأهنئ مدير الكازينو رولان حوري المبدع، لكن لدي بعض الملاحظات على التكريم فقد غاب عنه المنتج إيلي معلوف، فهو الذي في زمن الحرب قدم دراما لبنانية لم يتجرأ أحد على تقديمها وصنع نجوم وذكّر بنجوم كانوا منسيين مثل باسم مغنية الذي لولا "ياسمينا" و"كل الحب كل الغرام" لما كان شارك في "تانغو"، كما يجب أن يكون هناك لجان في مثل هذا النوع من التكريمات، ويجب أن يكون هناك مقياس للتكريم، فثلاً الموريكس دور يتمحور حول أعمال السنة، ودكتور هراتش يكرم أسماء الزمن الجميل.

-أشيد بالدكتور هراتش الذي لا ينس أحد من فناني الزمن الجميل ويساعدهم.

-"بالدم" أظهر أن الممثلة رندا حشمة الغائبة يمكن أن تقدم دور بهذه الصعوبة، وأظهر الممثل رفيق علي أحمد لأول مرة بدور المغروم.

-أنتقد عدم تكريم الممثل علي منيمنة.

-تعليقاً على تصريح الفنانة مي حريري "ما بحب باميلا الكيك وبكره نجوى كرم" :"كل الناس تعرف أن مي حريري كانت تغار من نجوى لأنها كانت صديقة ملحم بركات، فمي حريري لا تشتهر إلا إذا تحدثت عن ملحم، تحل عن نجوى كرم التي تزوجت وجالسة في منزلها".

-عما إذا كان هناك زواج بين نجوى كرم ومحلم بركات :"مجلة نادين كتبت أن نجوى كرم وملحم بركات كانا متزوجين لـ7 سنوات، ولم يكذّب أحد هذا الأمر".

-أنا مع الفنان أن يعطي رأيه السياسي بطريقة ذكية.

-إليسا "مهضومة" وكإنسانة "نفسيتا مهضومة".

-لا يوجد بيني وبين السيدة فيروز تواصل، هي تواصلت معي أول مرة، وعندما تحب ستتواصل معي مرة ثانية.

-أشيد بأغنية زين الزين" للفنانة نجوى كرم وأغنية "ترقيص" للفنان راغب علامة.

-أول من كرم وائل كفوري أنا في إذاعة جبل لبنان وقدمت له وسامين على مدة سنتين وكان يعادل جورج سوف حينها وأول مقابلة إذاعية قدمها معي، وائل يحبني ويحترمني حين رآني في زحلة غمرني وشكرته على وفائه.

-بخصوص فيديو الممثلة نادين نسيب نجيم عن الشاب على باب المصعد، يجب أن نسمع وجهة نظهر الشاب، فلم أقتنع كثيراً بالأمور.

-يجب أن نفخر بإبن راغب علامة لؤي لأنه يتم اختياره لعرض ماركات عالمية.

-راغب علامة اختياراته ذكية وشقيقه هو مدير أعماله خضر علامة وليس كما يقال أن ابنيه خالد ولؤي يديران قراراته الجديدة.

-بالنسبة للفيديو المسرب للفنان راغب علامة هو حر في رأيه.

-أدعو الفنانين حين يتم الطلاق أن يصمتوا من أجل صحة أولادهم النفسية.