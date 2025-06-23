شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا المدرسة" أغنية جديدة لـ عصام كاريكا ويطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح النجم عصام كاريكا أغنية جديدة بعنوان "أنا عمهم أنا المدرسة"، وتحمل عددًا من المفاجآت، وهى من ألحانه وتوزيعه وكلمات محمد هلال ومهندس صوت محمد جودة، وطرح كاريكا برومو الأغنية.

وطرح مؤخرًا عصام كاريكا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "يا شدة شكرًا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سمير زكي، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع EK، ومكس وماستر محمد جودة وميدو بارون.

وكان الفنان عصام كاريكا، قد حل ضيفا فى حلقة جديدة من بودكاست "كلام في الفن"، على قناة الوثائقية، وتحدث خلال الحلقة عن مشواره الفني، وبداية التعاون مع الفنان محمد منير والألحان التي قدمها للفنان عمرو دياب، وكشف عن انتمائه الكروي.

وطرح الفنان عصام كاريكا كليب أغنيته الجديدة بعنوان "لا حب ولا جواز" الذى تم تصويره في تورنتو بكندا، وهو من كلمات محمد هلال توزيع كاريكا وتوزيع نجل عصام كاريكا، أحمد كاري هندسة الصوت محمد جوده مدير التصوير الكندى المصري كيرو سليمان إخراج كاريكا.

وكان الفنان عصام كاريكا قد طرح أغنيته الجديدة "بنت الشهبندر"، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال كاريكا: "الأغنية استايل جديد، وطرحها جراءة لأن الجميع توقع أنى أطرح أغنية مقسوم للصيف لكن بصراحة انا اخترت ان أتحدى نفسى، وأقبل الرهان وبفضل الله نالت إعجاب الجمهور"، لافتا إلى أنه تلقى ردود فعل إيجابية.

الأغنية كلمات وألحان عصام كاريكا وتوزيع a.k وقام بتصويرها بطريقة الفيدو كليب ومن اخراج المخرج الفرنسى ميشيل كروكان.